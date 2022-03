Manche. Un homme de 53 ans blessé dans un accident

Faits Divers. Un accident entre deux véhicules s'est produit au croisement des RD 6 et RD 238 à Gavray (Manche), vendredi 1er mai vers 17h30. Le bilan fait état d'un homme blessé de 53 ans, transporté vers le centre hospitalier de Coutances. Un homme de 31 ans et sa fillette de 4 ans sont indemnes. Six pompiers ont été mobilisés sur l'intervention.