Manche. Des députés réclament la réouverture des plages pour la pratique sportive

Les plages resteront interdites jusqu'au 1er juin, a indiqué le Premier ministre lors de la présentation de son plan gouvernemental de déconfinement devant l'Assemblée national le mardi 28 avril. Deux jours après, une cinquantaine de députés ont écrit à Édouard Philippe et à sa ministre des Sports, Roxana Maracineanu, pour obtenir la réouverture des plages dès le lundi 11 mai, pour la pratique du sport.

À l'initiative de ce courrier, la Bretonne Liliana Tanguy et le Manchois Bertrand Sorre, qui développent notamment le concept de plages dynamiques dans le respect des mesures barrières. Il est signé également par Stéphane Travert et Sonia Krimi, élus dans la Manche, et Christophe Blanchet et Bertrand Bouyx, élus du Calvados.