Coronavirus: chemin "de plus en plus étroit" pour le championnat d'Italie

"Je vois un sentier de plus en plus étroit pour la reprise du championnat. Si j'étais un président de club de football, je penserais surtout à m'organiser pour reprendre en sécurité le prochain championnat qui devra débuter fin août", a déclaré Vincenzo Spadafora lors d'une interview sur la chaîne de télévision La 7.

"Les décisions que sont en train de prendre d'autres pays, comme la France hier, pourraient pousser l'Italie à suivre elle aussi cette ligne, qui deviendrait alors une ligne européenne", a-t-il ajouté.

Mardi, le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé que "la saison 2019-2020 de sports professionnels ne (pourrait) pas reprendre". Le championnat de France de football devrait donc être arrêté.

"Je pense que la prochaine réunion de la Lega Serie A (la Ligue italienne de première division, ndlr) pourrait réserver une surprise", a également suggéré Spadafora. "La majorité des clubs pourrait nous demander de suspendre cette saison et de préparer au mieux le prochain championnat", a-t-il dit.

La Ligue italienne a convoqué pour vendredi matin une assemblée générale d'urgence où la question de l'éventuelle poursuite de la saison devrait être évoquée.

Dans la soirée de mercredi, le président de la fédération italienne Gabriele Gravina a tout de même assuré qu'il ne "signerait jamais pour la fin des championnats", qui serait selon lui "la mort du football italien".

"Je me refuse à signer pour un arrêt total, sauf en cas de conditions objectives, relatives à la santé des licenciés, entraîneurs, membres des staff ou employés. Mais il faudra que quelqu'un me le dise de façon claire et m'empêche de continuer", a-t-il dit.

"Le temps joue en notre faveur", a-t-il également assuré. Le président de la fédération a aussi estimé à 700 ou 800 millions d'euros les pertes du secteur en cas d'arrêt définitif de la saison.

Le championnat d'Italie a été interrompu le 9 mars face à la progression de la pandémie de coronavirus, qui a désormais fait plus de 27.000 morts dans le pays. Le gouvernement n'a pas autorisé la reprise des entraînements en sports collectifs avant le 18 mai "au mieux".