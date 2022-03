Saint-Laurent-de-Cuves. Le festival Papillons de nuit n'aura pas lieu cette année

"Il y a des choses que nous n'aimerions jamais avoir à dire… Cette annonce en fait assurément partie et c'est le cœur lourd que nous écrivons ces mots : Papillons de nuit ne fêtera pas ses 20 ans cette année." C'est ainsi que commence le long communiqué des organisateurs du festival Papillons de nuit, à Saint-Laurent-de-Cuves, au lendemain du discours du Premier ministre, Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale le mardi 28 avril. L'événement d'abord prévu fin mai avait été reporté aux 21,22 et 23 août, mais l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes a mis fin aux espoirs des organisateurs… Les billets achetés pour cette édition 2020 restent valables pour la 20e édition, qui se déroulera du 21 au 23 mai 2021.