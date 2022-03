Orne. Six déchetteries rouvrent au public, sous conditions spécifiques

Les déchetteries de Condé-sur-Noireau (Calvados), Caligny, Tinchebray, Messei, La Ferté-Macé et La Carneille (Orne) rouvrent à partir du jeudi 30 avril.

Les jeudi 30 avril, samedi 2 et lundi 4 mai, seuls les déchets verts seront acceptés. Les autres déchets ne seront acceptés qu'à partir du mardi 5 mai. L'accès ne sera possible qu'après réservation en ligne, un seul accès par usager et par jour. Pour accéder à l'une des six déchetteries, chaque usager doit réserver son horaire de passage sur le site www.sirtom-flers-conde.fr, horaire qu'il devra respecter rigoureusement. Il devra se présenter, porteur d'un masque, si besoin avec ses propres outils, et devra respecter les mesures de distanciation et les diverses consignes des gardiens, qui pourront demander la copie du mail de confirmation de la réservation (imprimé ou sur smartphone/tablette). Pour les volumes importants de déchets verts, il est conseillé de venir à Messei. À noter que quatre déchetteries du Sirtom ne rouvrent pas pour l'instant : Pierres, La Ferrière-aux-Étangs, Saint-Maurice-du-Désert et Briouze.