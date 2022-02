Alençon. Des élus de gauche réclament la réouverture des marchés

Les élus Front de gauche/Pôle citoyen d'Alençon fustigent la préfecture de l'Orne qui refuse la réouverture des marchés, au motif que suffisamment de magasins vendent des produits frais.

Et de souligner que "les produits frais arrivent dans les grands magasins après des kilomètres parcourus dans des camions réfrigérés, alors que sur les marchés, les producteurs locaux livrent leur production en circuit court". Les élus expliquent que "sur les marchés nous savons prendre des dispositions pour assurer la protection sanitaire de la population au moins autant que dans les grands magasins". Et de conclure : "Serions-nous restés dans les jours d'avant, encore plus durs pour les petites unités économiques ?"