Musique. Celine Dion reporte ses différents concerts prévus en France

Alors que la diva Céline Dion devait débuter une tournée européenne le jeudi 21 mai, la pandémie de coronavirus l'oblige à reporter ses différents concerts. Dans un tweet, elle a annoncé les dates concernées par ces reports.

Les concerts de l'Accor Hotel Arena prévus les vendredi 26, 27 et 30 juin ou encore les 1er, 3 et 4 juillet seront reportés. Son passage à Monaco le samedi 18 juillet est lui aussi décalé à une date ultérieure. Quant au concert prévu à l'occasion du Festival des Vieilles Charrues, le public espère forcément son retour à l'affiche de la prochaine édition. La chanteuse explique que les billets doivent être conservés par les spectateurs. Les dates de reports seront annoncées prochainement.

I look forward to the days when we can once again share the joys of singing and dancing together. // J'attends avec impatience le jour où nous pourrons encore partager ensemble notre joie de chanter et de danser. - Céline xx…#CourageWorldTour pic.twitter.com/qtZAyropVO