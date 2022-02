Podcast. Confinement : les cheveux en liberté

Très rapidement après la décision du confinement général sont apparus des problématiques capillaires d'une importance capitale. Les cheveux en liberté prennent leurs aises au galop, tels des étalons sauvages avides de grands espaces. En l'absence de taille régulière, le cheveu peut très vite se révéler envahissant pour celles et ceux qui n'y sont pas habitués. Pour y remédier, les uns ont tenté la coupe " fait maison " avec des résultats discutables, les autres ont négocié un rendez-vous officieux et à domicile avec leur coiffeur, d'autres encore ont réservé une place dès le déconfinement annoncé. La majorité a laissé une sorte de jungle hirsute s'installer tranquillement là-haut, pour le meilleur et pour le pire.