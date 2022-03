Votre horoscope signe par signe du mercredi 29 avril

BELIER

Ne vous montrez pas trop téméraire aujourd'hui. Peser le pour et le contre.

TAUREAU

La journée risque d'être longue mais agréable, vous pourrez évoluer paisiblement mais sûrement vers les objectifs que vous vous êtes fixés

GEMEAUX

Vous dépensez avec parcimonie, aujourd'hui. Votre entourage aura du mal à vous faire faire des folies.

CANCER

Sans le vouloir vraiment vous risquez de faire souffrir quelqu'un dans votre entourage. Montrez-vous plus souple dans vos rapports.

LION

Réfléchissez, organisez-vous, et comptez sur vos forces pour réussir.

VIERGE

Gare à l'instabilité émotionnelle ! Plutôt irritable, vous devrez vous maîtriser afin d'éviter des querelles inutiles.

BALANCE

Vous aurez envie de vous amuser aujourd’hui, vous prendrez la situation actuelle du bon côté !

SCORPION

Vous aurez besoin de redéfinir les valeurs familiales et celles qui vous feront avancer et non reculer en insistant sur un passé qui n'aura plus lieu d'être.

SAGITTAIRE

Monter sur vos grands chevaux ne vous mène à rien sinon l'épuisement.

CAPRICORNE

Vous saurez tirer parti des transformations qui s'opéreront dans votre milieu professionnel.

VERSEAU

Des idées nouvelles fusent de votre esprit mais vous manquez de force de conviction aujourd'hui pour les diffuser.

POISSONS

À force de vous mettre la pression, ne soyez pas surpris d'être déçu de vos performances.