Coronavirus : vos questions, nos réponses. Le ministère de l'agriculture à cheval sur les bonnes pratiques équines

Question : je crois que le Ministère de l'agriculture a enfin pris des mesures pour les chevaux. Qu'en est-il exactement ?

Réponse : depuis le vendredi 24 avril, les propriétaires de chevaux ont l'autorisation de se déplacer dans leurs prés ou dans les centres équestres pour aller nourrir, soigner ou assurer l'activité physique indispensable à leurs animaux. La directive précise que ces déplacements ne sont autorisés que si les centres équestres ne peuvent pas assurer eux-mêmes la totalité des soins. Pour cela, les propriétaires doivent remplir l'attestation de déplacement en cochant la case du "motif familial impérieux"... Votre cheval fait partie de la famille ! Le ministre rappelle quee les centres équestres ne peuvent pas accueillir de public avant le 11 mai. Des plannings d'accueil doivent impérativement être mis en place et toutes les mesures sanitaires et de distanciation sociale adaptées à la configuration des lieux, non seulement pour leurs employés, mais aussi désormais pour les propriétaires qui viennent s'occuper de leurs animaux, doivent être prises.