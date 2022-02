Calvados. 448 excès de vitesse depuis le début du confinement

Les routes sont quasi désertes en cette période de confinement. Et certains en profitent un peu trop. La gendarmerie du Calvados appelle à la prudence et au respect du code de la route via sa page Facebook. Depuis le début du confinement, elle a enregistré 448 excès de vitesse sur les routes du département.

Surtout, 96,43 % de ces excès sont au-delà des 20 km/h au-dessus de la limitation.

Et de citer les derniers exemples en date.

Samedi 25 avril sur la RD 8 à Fontaine-Étoupefour, deux conducteurs âgés de 72 et de 68 ans ont été contrôlés à 140 km/h et 139 km/h au lieu de 80 km/h. Ils se sont vus retirer leur permis de conduire.

Idem pour une conductrice contrôlée sur l'A13 à 144 km/h au lieu de 90 km/h sur cette portion. Elle aussi a perdu son permis de conduire. La gendarmerie qui assure rester mobilisée pour verbaliser les excès, y compris pendant la période de confinement.