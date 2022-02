USA: un camping-car pour rester chez soi, une solution pour les soignants

Pour Anish Samuel et sa femme Jessica, le quotidien était devenu intenable.

Cet interne spécialiste en soins pulmonaires intensifs à l'hôpital St. Joseph's de Paterson, dans le New Jersey, avait beau changer plusieurs fois de tenue le soir, se doucher et manger à distance de sa famille, la crainte de propager le virus était toujours là.

A quelques jours de l'accouchement de Jessica, qui est en outre asthmatique, le couple a trouvé, grâce à l'association RVs 4 MDs (camping-cars pour médecins), Edward et sa caravane, qui trône maintenant devant leur maison.

"Restez à l'écart de sa famille, c'est dur, mais je peux les voir", se console Anish, qui a préféré cette solution à la chambre d'hôtel que lui proposait l'hôpital, à 25 mn de chez lui.

Cette formule n'atténue que partiellement le stress de Jessica, plus inquiète pour Anish que pour elle-même, mais elle a apporté un semblant de normalité.

Tout comme elle l'a fait à East Setauket, petite communauté de l'autre côté de New York, à Long Island.

"Le but, c'est de l'aider à garder le moral", explique, au sujet de son mari, l'épouse d'un interne aux urgences du Long Island Community Hospital, qui vit désormais, lui aussi, dans un camping-car, devant chez lui.

"Je sens que ça l'aide à mieux gérer", dit celle qui se retrouve désormais seule avec ses trois enfants, à jongler avec deux emplois, et a préféré rester anonyme. "S'il était à l'hôtel, il serait à l'isolement complet."

Ils sont des centaines, aux Etats-Unis, à avoir répondu à l'appel, comme Bud Conway, qui a prêté son camping-car au couple d'East Setauket.

"J'ai trouvé l'idée fantastique", dit ce retraité qui, sans la pandémie, serait probablement en train de pêcher quelque part sur la côte de Long Island.

"Tous les parcs du comté sont fermés et il était dans un parking", dit-il de son véhicule d'environ 9 m de long. "Mieux valait laisser quelqu'un l'utiliser."

L'opération a failli être ternie par des voisins indélicats qui ont prévenu la police, dont un agent, sans masque, les a menacés d'une amende, avant que la mairie ne les appelle pour s'excuser.

Des pompiers aussi

RVs 4 MDs donne un coup de main à toutes les professions qui vont au contact des malades, notamment les pompiers comme Sal DePaola, qui vit et travaille dans le quartier Staten Island à New York.

Pas moins de 16 pompiers de sa caserne ont été positifs au Covid-19, et il ne voit pas comment il aurait pu échapper au virus, même s'il a été testé négatif.

Voilà bientôt 5 semaines qu'il n'aperçoit sa femme et ses deux enfants que par la fenêtre ou à travers la porte.

"Ca devient de plus en plus difficile avec le temps", dit-il, "et je vois que les enfants commencent à accuser le coup."

Partie de rien, l'association RVs 4 MDs a désormais plus de 30.000 membres et bénéficie des services de la plateforme RVshare, numéro un de la location de camping-car entre particuliers.

Le site a suggéré à ceux de ses 60.000 membres qui le pouvaient de louer à bas prix ou de prêter gratuitement leur maison sur roues aux soignants, pompiers ou policiers.

Au-delà de cette initiative, qui ne rapporte que peu à RVshare, le camping-car pourrait être le grand gagnant de l'ère coronavirus.

Il a ainsi suffi que plusieurs Etats annoncent, la semaine dernière, la levée progressive des mesures de confinement, pour que les réservations bondissent de 139% durant le week-end (par rapport au précédent), essentiellement pour des dates en juin et juillet.

Pour le directeur général de RVshare, Jon Gray, si les Américains pourraient encore se tenir à l'écart des avions et des navires de croisière pour plusieurs mois, "ils voudront tout de même sortir et voir du pays", le camping-car constituant une solution idéale.

Bud Conway laissera au couple d'East Setauket son camping-car autant qu'il en aura besoin, mais il a déjà en tête de leur offrir une vraie nuit de camping, loin de chez eux, une fois qu'ils seront de nouveau réunis.

Les enfants en parlent déjà.