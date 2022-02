Eure. Coronavirus : 15 morts dans un Ehpad depuis le début de l'épidémie

Le coronavirus a été particulièrement meurtrier dans un Ehpad de Vernon, dans l'Eure. 15 pensionnaires sont décédés depuis le début de l'épidémie dans cet établissement de 124 places, a-t-on appris vendredi 24 avril, auprès de l'hôpital dont il dépend.

38 résidents testés positifs

Depuis le début de l'épidémie, 38 résidents sur 107 dépistés ont été déclarés positifs, selon un communiqué du centre hospitalier Eure-Seine, basé à Évreux. "C'est effectivement un Ehpad dont on suit de très près la situation, a indiqué la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, Christine Gardel. Il y a cinq Ehpad sur lesquels on est très attentifs."

L'Ehpad Auguste-Ridou, établissement public rattaché au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, compte 124 places, a indiqué la maison de retraite. Selon son site internet, il propose à la fois des chambres simples et des chambres doubles. "Depuis le mardi 14 avril, tous les résidents et professionnels de l'Ehpad sont dépistés", selon le communiqué. Et un "espace dédié aux personnes testées positives au Covid-19" a été créé "à l'issue de cette campagne de dépistage".

"Les professionnels de l'Ehpad ont disposé de masques chirurgicaux dès le mardi 17 mars et de masques FFP2 dès le mardi 7 avril", précise le communiqué. "Depuis le 17 mars, à aucun moment les professionnels ne se sont retrouvés dépourvus de protection", ajoute l'hôpital. Les personnes décédées avaient en moyenne 88,4 ans, selon le communiqué.

Avec AFP.