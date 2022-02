[Vidéo] Coronavirus. L'hommage surprise d'un artiste sur l'hôpital de Saint-Lô

Nicolas Chagnon en avait parlé à personne ou presque. L'artiste saint-lois aux multiples talents et casquettes a réalisé, vers 22h, jeudi 23 avril, un live vidéo-musical géant et surprise, projeté sur l'un des murs extérieurs du Centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô. L'homme de cœur voulait "envoyer du love" en pleine période de confinement pour faire face à l'épidémie mondiale de Covid-19. Avec ses amis de la société Contact, il a dit merci à sa manière aux héros de l'hôpital et à tous les autres.

