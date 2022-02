Orne. Les élus inquiets pour la filière cheval sollicitent le ministre de l'Agriculture

La situation financière de la filière équine, plus de 2 000 emplois directs et 6 000 induits dans l'Orne, est très fragilisée par la crise du coronavirus, sans pouvoir bénéficier des aides d'urgence de l'État. Aussi, le président du Conseil départemental et les cinq parlementaires viennent de demander au ministre de l'Agriculture la création d'un fonds spécifique pour venir en aide à cette filière, mais aussi d'autoriser la sortie des chevaux, qui risquent de développer des pathologies physiques et de santé.