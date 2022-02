Orne. Covid-19 : deux décès supplémentaires en 24 heures

Au pointage du mercredi 22 avril, 625 personnes sont hospitalisées en Normandie, soit une diminution de 6,2 % en 72h. Parmi elles, 62 dans l'Orne, soit une de moins en 24 h. Le nombre de personnes placées en réanimation, 13, reste inchangé depuis le début de la semaine. On déplore désormais 27 personnes décédées du coronavirus dans les hôpitaux de l'Orne, c'est deux de plus que la veille. Enfin le nombre de personnes qui ont regagné leur domicile, augmente : 141 ce mercredi, soit deux de plus en 24 h.