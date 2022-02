Coronavirus : vos questions, nos réponses. Est-il possible d'aller rendre les clefs d'un logement étudiant ?

Question : mon fils a un logement étudiant pour ses études. Peut-il y aller, faire l'état des lieux de sortie et le rendre ?

Réponse : selon les directives, oui votre fils peut y aller, sous réserve du respect des gestes barrières et de la distanciation sociale d'un bon mètre. Toutefois, si vous le pouvez, il est préférable de repousser la tenue des états des lieux à la fin des mesures de confinement, après le lundi 11 mai. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi choisir de faire appel à un huissier de justice. Sachez que l'état des lieux peut aussi se tenir par voie dématérialisée. Enfin, en sortie du logement, les clefs peuvent être remises par lettre recommandée avec avis de réception.