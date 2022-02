Podcast. Coronavirus : le grand marché sur les réseaux sociaux

Ce n'est pas une découverte, depuis leur avènement, on trouve de tout sur les réseaux sociaux. Le meilleur, le pire, le bon et le mauvais goût, les héros et les minables se côtoient dans une joyeuse foire à tout… ou rien. La toile est bavarde et l'autosatisfaction jamais à court d'idée. Cependant, la philanthropie y trouve aussi une place, au milieu du selfie roi et des fautes de frappe.