Parigny. Percuté par une voiture, un homme de 49 ans est décédé

Un piéton a été percuté par une voiture vendredi 17 avril vers 22 h 30 à Parigny, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët dans la Manche. La victime, touchée sur le bord de la route, était inconsciente et en arrêt cardio-respiratoire au moment du choc.

Elle a vite été prise en charge par les secours sur place mais cela n'a pas suffi. L'homme né en 1971 a été déclaré décédé par le SMUR. Le procureur de la République de Coutances a finalement donné quelques précisions concernant la victime. "L'homme est originaire de Plérin (une commune dans les Côtes d'Armor) et né à Londres en 1971. Le prélèvement sanguin effectué sera analysé en début de semaine." De plus, il précise que la conductrice, âgée de 19 ans, était négative aux stupéfiants et à l'alcool. Au total, douze sapeurs-pompiers étaient sur les lieux.