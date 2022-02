Alençon. Coronavirus : le maire commence à organiser le déconfinement

Vendredi 17 avril, lors d'une conférence téléphonique avec la presse, le maire d'Alençon a fait le point sur plusieurs actions en cours ou à venir et a esquissé une première organisation de ses services, en vue d'un possible début de déconfinement après le 10 mai.

Des téléconférences de municipalité régulières

"On est dans une nouvelle phase, il faut préparer le déconfinement tout en continuant à gérer la crise du Covid", explique Emmanuel Darcissac. Le maire précise que depuis le début du confinement, il a tenu des téléconférences de municipalité avec ses adjoints et les conseillers municipaux délégués. Lundi 20 avril, ce sera une commission générale selon le même principe, mais avec l'ensemble des élus. Puis le mercredi 22 avril, un Conseil municipal informatif et dématérialisé, sans vote. Le premier vrai Conseil municipal se réunira physiquement le 25 mai, notamment pour voter un plan de relance de l'économie locale. Le maire évoque de possibles exonérations fiscales et des aides en lien avec celles de l'État pour les entreprises et surtout le commerce. Il réfléchit aussi à faire perdurer le stationnement gratuit dans le centre-ville, pour y ré-attirer des clients chez les commerçants, qui auront alors rouvert boutique. Pour tenter de redonner des moyens aux commerçants, une opération sera lancée dans la semaine du 20 avril : acheter maintenant des bons d'achat qui seront à dépenser plus tard, bonifiés de 10 % par la Ville.

Priorité sur l'économie, l'éducatif et le social

Les priorités du maire sont sur l'économie, l'éducatif (réouverture des écoles, actuellement dans l'attente des consignes de l'État) et le social. Emmanuel Darcissac annonce que 336 familles avec enfants, les plus défavorisées (613 enfants concernés), vont recevoir d'ici dix jours des bons d'achat de 50 € par enfant, notamment pour les aider face à la fermeture des cantines scolaires et à leurs difficultés pour acheter de l'alimentaire.

Depuis le début de la crise, 600 demandes d'urgence sociale ont été adressées à la Ville et les habitants ont effectué 1 883 demandes téléphoniques auprès de la ligne spéciale mise en place. Le maire précise qu'il est au plus près des préconisations du gouvernement, donc qu'il ne rouvre pas les parcs. En revanche, les jardins ouvriers sont accessibles. Il a par ailleurs demandé une dérogation (en cours d'instruction) auprès de la préfète pour ouvrir un marché le jeudi matin sous la Halle au Blé, avec 15 producteurs locaux.

Enfin, une évaluation du coût de l'ensemble des mesures Covid pour la Ville est en cours. Le maire précise que des économies ont également été faites, ne serait-ce que parce que la plupart des services municipaux sont à l'arrêt. Le boni sera réaffecté dans le plan de relance de l'économie locale.