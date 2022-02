Podcast. Coronavirus : étape par étape, comme au Tour de France

Il est dit que le Tour de France n'ouvrira pas la période estivale comme à son habitude, à l'ombre des parasols et dans la fumée des barbecues. Il lancera l'année scolaire des plus de 12 millions d'élèves des 1er et 2nd degrés. Le soleil sera un peu plus bas et les accessoires différents. Les cartables auront remplacé les glacières et les caravanes seront rentrées à l'écurie. Pour l'attendre, ce Tour qui dira que la vie à droit de cité, on peut toujours ressortir nos petits coureurs et nos billes, comme au temps des culottes courtes.