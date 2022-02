Caen. Pour faire face à la crise, la librairie Publica lance un appel aux dons

Une prière mais pas que. La librairie Publica, spécialisée dans la littérature religieuse à Caen, a lancé le mardi 14 avril un appel aux dons en ligne. L'établissement, l'un des rares de la région en dehors des boutiques de communautés (abbaye de Jumièges, abbaye de Mondaye etc.), est inquiet pour son avenir. "Durant les deux dernières années, notre librairie a bien souffert des différents événements que notre pays a rencontrés", explique Christophe et Natacha Scelles, les gérants depuis quinze ans.

Dons ou bons d'achat

Avec le confinement, ils n'ont eu d'autre choix, comme tous les professionnels du secteur, que de fermer la boutique. Et depuis, la trésorerie ne permet "plus de faire face aux charges fixes (loyer, charges sociales, règlements fournisseurs, prêts bancaires…)".

Déjà plus de 140 personnes ont répondu à l'appel de Christophe et Natacha Scelles, soit en faisant un don, soit en achetant maintenant un bon d'achat utilisable dès la réouverture de la librairie et pendant un an.

Pour faire un don, cliquez ici.