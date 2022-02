Gonfreville-l'Orcher. Crise du Covid-19 : le club de handball mise sur la rigueur budgétaire

Le sport à l'épreuve du Covid-19. Les clubs sportifs s'inquiètent pour leur budget. Si dans la plupart des cas, les subventions vont être maintenues, c'est la position des sponsors qui inquiète. À Gonfreville-l'Orcher, le club de handball mise sur les économies. Jérémie Saunier, le président, se félicite de la bonne santé financière de son club, lui permettant de mieux faire face. "Le recrutement pour l'année prochaine sera très raisonnable, quitte à avoir une équipe plus faible." Jérémie Saunier est très inquiet pour l'avenir de son sport dans les prochaines années. "J'espère que les clubs vont savoir se limiter. La situation est très anxiogène et compliquée à imaginer, surtout quand on n'a pas les moyens de pouvoir agir."