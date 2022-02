Seine-Maritime. Les parents d'élèves s'inquiètent du retour en classe dès le 11 mai

"Beaucoup de surprise." En écoutant l'allocution du président de la République le lundi 13 avril, Élisabeth Lechevallier, la présidente de la FCPE en Seine-Maritime, la fédération des parents d'élèves, ne s'attendait pas à un retour en classe aussi rapide.

"Les établissements scolaires ont été les premiers à être fermés parce qu'il n'y avait pas les gestes barrières pour la sécurité des élèves et des enseignants. Ce sont les premiers qui vont réouvrir et nous ne pensons pas qu'il y aura plus de sécurité dans les semaines à venir."

De nombreuses interrogations

Élisabeth Lechevallier pose plusieurs questions qui n'ont pas encore de réponses, comme le nettoyage des établissements scolaires alors que "les classes accueillent actuellement entre 30 et 35 élèves dans les lycées, 25 et 30 dans les écoles maternelles et primaires". La mise à disposition suffisante de savon, de gel hydroalcoolique ou le nettoyage régulier des sanitaires sont des conditions indispensables pour la FCPE.

Élisabeth Lechevallier Impossible de lire le son.

"Nous sommes plutôt inquiets", ajoute Élisabeth Lechevallier. Elle pointe également le "danger sanitaire" qu'entraîne un retour en classe trop rapide.

"Quid de la cantine scolaire, puisqu'ils seront confinés dans de petits espaces à 50, 100 voire beaucoup plus. Les transports scolaires aussi, il n'y a aucune protection", poursuit la présidente de la FCPE de Seine-Maritime.