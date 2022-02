Eure. Le Département va distribuer à chaque habitant un masque en tissu

Dans un communiqué ce mardi 14 avril, le Conseil départemental de l'Eure annonce la distribution prochaine d'un masque "en tissu agréé et lavable" à chaque habitant du département. Ce sont donc 800 000 pièces qui sont en cours de fabrication auprès de l'entreprise française Mitwill, qui fait partie des fournisseurs de masques officiellement référencés par le ministère de l'Économie.

Conçus en France

"Nous avons prioritairement cherché à nous fournir auprès d'entreprises euroises, mais aucune n'est actuellement agréée. À l'échelle normande, elles ne sont que cinq, mais aucune n'est en mesure de nous fournir un tel volume dans des délais pertinents", indique Pascal Lehongre, président du Département de l'Eure.

Ces masques sont conçus pour être lavés 30 fois et la commande, plus large que le nombre d'habitants (602 000 Eurois), permettra d'être "en mesure de répondre à des urgences ou des besoins imprévisibles", précise Pascal Lehongre, rappelant qu'une commande de 100 000 masques chirurgicaux et 10 000 masques FFP2 a été passée, avec une livraison prévue le lundi 20 avril.