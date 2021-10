Box-office des films sortis cette semaine : bataille au sommet

Avec 29.217 entrées, le film de John Hillcoat, Des hommes sans loi, décroche la tête du classement. Le film emmené par Shia LaBeouf , Jessica Chastain et Tom Hardy devance Camille redouble. La comédie de Noémie Lvovsky a attiré 28.125 spectateurs le 12 septembre. Avant-premières incluses, son total s'élève à 32.487 entrées.

Le troisième place est détenue par la comédie fantastique américaine Voisins du troisième type, avec 20.897 spectateurs. Ce que le jour doit à la nuit suit, avec 13.646 entrées.

Sorties du 12 septembre : Top 1er jour France

01. Des hommes sans loi. 29.217

02. Camille redouble. 28.125

03. Voisins du troisième type. 20.897

04. Ce que le jour doit à la nuit. 13.646

05. The We and I. 8.066

06. LOL USA. 6.613

07. Ombline. 1.627

08. Le Jour de la grenouille. 548

09. Would You Have Sex With An Arab?. 326

10. La Dette. 278

11. Boy. 249

12. Kurdish Lover. 111

13. Morente, flamenco y Picasso. 104

-. The End of the Line - L'Océan en voie d'épuisement. n.c