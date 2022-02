Canada: le coronavirus pourrait faire jusqu'à 22.000 morts, le chômage bondit

"On est à la croisée des chemins", a indiqué le Premier ministre canadien lors de sa conférence de presse quotidienne, peu après la publication des premières projections nationales des autorités sanitaires sur l'évolution de la pandémie au Canada. Il a prévenu qu'un retour à la normale n'était pas envisageable avant qu'un vaccin soit disponible, ce qui peut prendre entre 12 et 18 mois selon lui.

Les scénarios les plus probables anticipent entre 11.000 et 22.000 morts dans le pays si les mesures strictes actuellement mises en place sont respectées, contre un peu plus de 500 morts à ce jour. En cas de relâchement, le bilan pourrait monter jusqu'à 44.000 morts.

"On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l'été", a expliqué M Trudeau, espérant un début de reprise de l'activité économique et un assouplissement des mesures de confinement à cette échéance.

"On va probablement connaître d'autres vagues d'infections moins importantes pendant un certain nombre de mois et ce sera notre nouvelle réalité jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin", selon lui.

En conséquence, "nous devrons rester vigilants pendant un an", a-t-il martelé devant sa résidence officielle, l'air grave alors qu'une averse de neige tombait sur Ottawa.

PIB en chute libre

M. Trudeau était sous pression depuis plusieurs jours pour publier des projections au niveau national, comme l'ont déjà fait les quatre provinces les plus touchées, qui représentent 94% des cas de tout le pays: Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique.

Le pays comptait plus de 20.000 cas et 526 morts jeudi en fin de matinée, selon les chiffres officiels publiés par les différentes provinces.

D'ici le 16 avril, le bilan des décès liés à l'épidémie pourrait atteindre 700, a précisé la responsable de la Santé publique du Canada, Theresa Tam, lors d'un point-presse.

Ces projections "nous montrent qu'il faut tout faire pour contrôler l'épidémie", a-t-elle commenté.

Comme le Premier ministre le fait quotidiennement, elle a appelé les Canadiens à respecter les consignes d'isolement et de distanciation sociale pour rester dans les estimations basses.

Les projections des autorités de santé ont été dévoilées peu après l'annonce d'une autre mauvaise nouvelle pour l'économie canadienne: plus d'un million d'emplois ont été perdus en mars et le taux de chômage a bondi de 2,2 points de pourcentage à 7,8%, une progression mensuelle sans précédent dans les annales canadiennes.

Le nombre de chômeurs a augmenté de 413.000, principalement en raison des mises à pied temporaires liées à la pandémie de coronavirus.

Ces chiffres à peine publiés, un responsable parlementaire du budget prévenait que le taux de chômage atteindrait 14,8% au deuxième trimestre, débuté en avril, alors que le produit intérieur brut (PIB) devrait se contracter de 25% en rythme annuel.

Pour l'ensemble de 2020, le PIB canadien subira une contraction de 5,1%, un rebond de la croissance n'étant pas attendu avant le quatrième trimestre, selon ces projections.

Résultat, le déficit du gouvernement fédéral canadien va exploser pour atteindre plus de 184 milliards de dollars (120 mds d'euros) pour l'exercice fiscal 2020-21 commencé le 1er avril, soit l'équivalent de 8,5% du PIB.