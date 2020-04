Normandie. À l'épreuve du Covid-19, quatre journées spéciales sur Tendance Ouest

Aux côtés des Normands, en toutes circonstances. Les mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril, Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie, bouleverse son antenne et propose quatre journées spéciales A l'épreuve du Covid-19.

Analyses, témoignages, reportages

Comment les secteurs de l'information, du sport, de la culture et de l'agriculture font-ils face en Normandie à cette crise sanitaire sans précédent ? Analyses, témoignages, reportages… Tout au long de ces journées, la parole sera donnée aux acteurs et aux experts de ces milieux. Rendez-vous sur l'antenne de Tendance Ouest dans Paroles d'expert à 12 h 05 et 18 h 05, dans Vos questions, nos réponses, toutes les heures de 6 heures à 20 heures, ainsi que dans chaque édition d'information.

Les fréquences de Tendance Ouest en Normandie sont à retrouver en cliquant ici.