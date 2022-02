Manche. Coronavirus : un arrêté préfectoral interdit les locations touristiques

Par arrêté préfectoral, le préfet de la Manche interdit jusqu'au mercredi 15 avril inclus la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière sur l'ensemble du département de la Manche. Ce type d'arrêté a déjà été pris dans d'autres départements de France, y compris en Normandie.

Cette interdiction, précise la préfecture, ne concerne pas l'hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l'hébergement d'urgence ou l'hébergement pour de besoins professionnels. Elle ne s'applique pas non plus aux locations et aux hébergements consentis aux personnels soignants et aux agents participant directement à la gestion de crise.