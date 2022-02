Confinement. L'écho des réseaux #14 : les contenus qui font du bien

Les réseaux sociaux tournent à plein régime pendant ce confinement et les internautes nous proposent des contenus drôles et créatifs. Pour ce nouvel épisode de l'écho des réseaux, la recette est simple : un peu de Queen, une cuillère à soupe de solidarité et une pincée de TikTok, réseau social en vogue. Bonne dégustation.

Les chefs avec les soignants

À l'initiative d'un collectif de chefs et de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris, des chefs cuisiner mobilisent leurs forces pour aller distribuer des plateaux-repas aux soignants. Parmi eux : le Normand David Gallienne, chef étoilé et candidat de la saison actuelle de Top Chef. Tous les jours, il livre des repas, conçus dans les cuisines de son restaurant de Giverny, aux hôpitaux de Vernon et d'Évreux. Quelle solidarité !

Le dessin du jour

"Tous les héros ne portent pas de capes… Ils portent des masques." Ce dessin de l'artiste et illustrateur Pascal Campion rend hommage au personnel soignant en première ligne face au virus.

Le confinement nous sauve

En reprenant les paroles de la chanson Baby one more time de Britney Spears, une artiste vénézuélienne donne une leçon de bon sens : votre solitude de confiné sauve votre vie et celle des autres. Un dessin, repartagé par la star américaine. La boucle est bouclée !

Mama Mia, let me go !

David Coscas, du duo de youtubeur Mc Fly et Carlito, a débarqué sur la nouvelle plateforme de vidéo en vogue, TikTok, avec une reprise de Bohemian Rhapsody de Queen, version confinement !

Depuis le hublot…

Encore une vidéo TikTok ? Ce nouveau réseau social a connu une explosion de ses abonnés et de ses contenus depuis le début du confinement. Dans le marasme de contenus, quelques petites pépites, comme ce caméo de l'humoriste Baptiste Lorber. On vous laisse juger.