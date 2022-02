Hérouville-Saint-Clair. Allocution d'Emmanuel Macron : une société normande derrière les sous-titres

Trois secondes. C'est le temps qui s'écoule entre les mots prononcés par Emmanuel Macron à la télévision et leur transcription sur l'écran, lors de ses allocutions consacrées à la crise du Covid-19. Une prouesse permise par un procédé, la vélotypie, et réalisée en temps réel par Voxa Direct, implantée à Hérouville-Saint-Clair près de Caen.

La société fondée par Lauriane Lecapitaine et Sylvia Costy sera de nouveau sur le pont ce lundi 13 avril, peu après 20 heures, à l'occasion de la troisième prise de parole du président de la République. Pour parvenir à retranscrire en direct le discours, un clavier spécial est utilisé. "C'est comme au piano pour faire un accord : j'appuie sur plusieurs lettres en même temps pour constituer une syllabe", illustre Sylvia Costy, à l'œuvre depuis le car régie de France Télévisions, devant l'Elysée, où règne "une effervescence générale".

Sylvia Costy restranscrit les discours en direct Impossible de lire le son.

Voilà à quoi ressemble le clavier de Sylvia Costy, qui permet un décalage de seulement 3 secondes avec la parole d'Emmanuel Macron, contre 8 à 9 secondes en reconnaissance vocale. - Voxa Direct

"Il faut être hyper concentrée. On travaille au casque, on se met dans une bulle. Pas question de dire au président : 'vous pouvez répéter ?'", remarque la vélotypiste, prévenue seulement quelques heures avant le discours désormais historique du 12 mars dernier. Lors de cette première allocution, "le téléspectateur n'aurait pas dû ressentir le stress", estime Sylvia Costy, plus à l'aise lors du discours du 16 mars. Elle accueille les blagues des internautes avec le sourire… comme cette image de chat en train de "taper comme un fou sur un clavier".

#macron20h

Pensée pour celui qui écrit les sous-titres. pic.twitter.com/g8M5DMySD4 — Noémie Halioua (@NaomiHalll) March 12, 2020

Au départ, la gérante de Voxa Direct n'avait pas conscience que sa prestation serait visible automatiquement "sur toutes les chaînes, sur tous les postes de télévision des Français", sans qu'ils aient besoin d'activer la fonction télétexte. "L'essentiel est que les personnes sourdes et malentendantes aient compris le message du président." Mission réussie.