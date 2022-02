Tennis de table. Fin d'une longue aventure entre Marcos Madrid et le Caen TTC

Vous avez sans doute entendu parler de lui, soit pour ses exploits sportifs, soit pour sa fameuse célébration "Pelobien" (elle consiste à se passer les mains dans les cheveux en disant Pelobien). Marcos Madrid, toujours très apprécié pour sa sympathie et son professionnalisme, n'évoluera plus sous les couleurs caennaises la saison prochaine. Son départ a été annoncé ce mardi 7 avril, après huit années passées au club, parmi lesquelles il a notamment été champion de France à l'été 2019, assurant la remontée en Pro A, aux côtés d'Antoine Hachard, Niagol Stoyanov et Jimmy Devaux. "C'est difficile humainement pour tout l'encadrement du Caen TTC, pour son président, de se séparer d'un tel joueur extrêmement sympathique", a indiqué le président Bertrand Arcil.