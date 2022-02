Musique. Malo' est de retour avec le single Tu peux tout changer

Jeune artiste franco-australien et très attaché à la région caennaise, Malo' présente actuellement son nouveau single : Tu peux tout changer.

On découvre un titre qui swingue, teinté de soleil et de chants gospel. Les univers de Malo', pop anglaise acidulée et chanson française fédératrice et positive s'entremêlent et l'alchimie prend parfaitement.

Dans ses textes, Malo' propose un titre invitant à la danse et au lâcher-prise, voilà qui fait du bien.