[Podcast] Coaching. #15 Vos bras au travail !

En ce mercredi 8 avril, on va s'occuper de vos membres supérieurs et de vos bras notamment. Souvent sollicités pour accompagner les mouvements, ils sont essentiels et aujourd'hui, avec quelques exercices simples, vos biceps et vos triceps vont être mis à l'épreuve sans mettre en péril le reste de votre chaîne corporelle.

On retrouve Christophe Pattyn, coach sportif en Normandie, pour un enchaînement abordable par tous et efficace.