Confinement. L'écho des réseaux #13 : les contenus qui font du bien

Au programme de ce nouvel épisode de l'écho des réseaux : encore des sombres histoires de balcons, des lives sur Instagram et une galerie d'art pour gerbilles. Préparez-vous :

Un tournage de cinéma à l'arrêt avec le confinement et les façades de deux rues de Montmartre retournent en 1942…

Décidément, les Parisiens disposant de balcon n'en finissent pas d'être créatifs… et de nous faire mourir de rire. Lorenzo Basset partage tous les jours sur Instagram une chanson interprétée depuis son balcon !

Nouveau constat d'un monde sous confinement : l'absence d'activité humaine entraîne des conséquences, souvent positives pour l'environnement. Comme cette photo déroutante d'un New Delhi avant et pendant le confinement.

Le chanteur Raphaël a succombé à la mode des lives sur les réseaux sociaux réalisés par des artistes. Bon là, ce n'est pas une réussite. Entre sa femme, Mélanie Thierry qui lui demande de déguerpir et son fils qui lui demande à qui il parle, rires garantis !

D'ailleurs, en parlant de live : les réseaux sociaux en sont inondés. Tandis que certains trouvent ça drôle, d'autres trouvent cela usant, comme l'humoriste Maxime Gasteuil ! DJ Lézard reste notre préféré avec Toni Yogi..

Peu importe avec qui vous jouez au Uno, votre chien, votre chat, votre enfant ou votre co-confiné : les "+ 4" ne se cumulent pas. Point final !

"Jour 14 de confinement : moi et mon petit ami, nous avons passé la journée à faire une galerie d'art pour notre gerbille". Si mignon et réalisé avec tant de précision !

Quarantine, day 14. Me and my boyfriend spent the whole day setting up an art gallery for our gerbil. pic.twitter.com/kswEukLc7s