Deauville. Le triathlon reporté du 25 au 27 septembre

C'est désormais officiel : la neuvième édition du triathlon international de Deauville, initialement programmée du 19 au 21 juin, est reportée, en raison de la crise sanitaire en cours. L'événement, qui rassemble près de 30 000 participants, bénévoles, spectateurs, organisateurs, prestataires, est désormais prévu du 25 au 27 septembre.

Les ventes de dossards sont suspendues à compter du mardi 7 avril. Les personnes ayant souscrit une assurance annulation lors de leur inscription peuvent demander le remboursement de leur inscription, au motif du report de la date d'organisation. Il est aussi possible de transférer son dossard à quelqu'un ou de le revendre sur la plateforme en ligne Swika.

Autre possibilité : reporter son inscription sur les épreuves M et L de l'Emeraude Events, organisé les 12 et 13 septembre dans les environs de Dinard et Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), dans la limite des places disponibles. Pour ce faire, contactez l'organisation par email à : contact@triathlondeauville.com