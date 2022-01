Manche. Confinement : pas d'exode sur les communes du littoral

Avec le début des vacances de la région parisienne le vendredi 3 avril et la promesse d'un temps printanier, les communes manchoises, particulièrement celles situées sur le littoral, pouvaient craindre un exode, de Parisiens notamment.

Des contrôles routiers avaient été renforcés pendant tout le week-end, afin d'éviter cette ruée des citadins vers les communes balnéaires.

Finalement, quelques volets de résidences se sont rouverts, mais la majorité de ces habitants occasionnels sont arrivés juste après l'annonce du confinement, a remarqué Alain Brière le maire de Jullouville.

Alain Brière

Des tags anti-Parisiens à Agon-Coutainville

À Agon-Coutainville, certaines maisons secondaires ont certes repris vie, mais pas d'afflux massif de Parisiens non plus ce week-end. D'autant que, comme l'affirme le maire de la commune, Christian Dutertre, ceux arrivés en dépit des règles de confinement doivent aujourd'hui s'y plier et rester chez eux.

Christian Dutertre

Des arrivées mesurées donc, selon le maire de la commune, alors que des tags anti-Parisiens ont été découverts à quelques endroits de la commune, selon nos confrères de La Manche Libre. Des réactions liées à des posts virulents sur les réseaux sociaux et certains reportages diffusés à la télévision.

Dans ces communes du littoral, les accès aux plages sont interdits, ainsi que le domaine côtier et dunaire, au moins jusqu'au mercredi 15 avril. C'est aussi le cas pour la pêche à pied, alors qu'une période de grandes marées débute.