Calvados. Coronavirus : des ambulanciers créent un nouveau brancard avec un tunnel en plexiglas

Ils ont eu une idée ingénieuse ! 48 heures plus tard, elle est devenu réalité. Face au manque de matériel, deux sociétés d'ambulances du Calvados ont imaginé créer un tunnel en plexiglas par-dessus le patient installé sur le brancard pour éviter la propagation du Covid-19. "Elle protège à la fois le patient et le personnel soignant", explique Elise François, chargée des ressources humaines à Normandy Ambulances à Argences et Ambulances du château à Hérouville-Saint-Clair. C'est en s'associant avec un artisan de Moult-Chicheboville qu'ils ont pu rendre cela possible. "On installe le patient et ensuite on glisse le tunnel, poursuit-elle. Il y a une trappe sur le côté pour accéder au patient en cas de soin et une au-dessus pour poser le matériel médical comme un respirateur ou les perfusions."

Elise François explique le principe du tunnel Impossible de lire le son.

Deux brancards sur dix sont équipés et sont réservés au transfert des patients atteints du Covid-19. Le matériel est adapté à toutes morphologies hormis les personnes obèses. Depuis sa mise en place jeudi 2 avril, dix malades ont été pris en charge sous plexiglas.