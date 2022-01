Musique. Plus de 80 artistes pour le festival #JeResteALaMaison

C'est une initiative originale que ce Festival #JeResteALaMaison. Confinement oblige, les artistes et le public ne peuvent se retrouver.

Pourtant, grâce aux réseaux sociaux, ce festival virtuel vous permet de retrouver chaque jour de nombreux concerts en live.

Pour la bonne cause

Plus de 80 artistes ont répondu favorablement à l'invitation avec, parmi les plus connus : Oxmo Puccino, Tété ou encore Didier Wampas. Un engagement pour la bonne cause puisque le Festival #JeResteALaMaison soutient le Secours Populaire. Le festival vous donne rendez-vous chaque jour sur sa page Facebook jusqu'au mardi 7 avril.

Des sessions spéciales sont également prévues pour les enfants.