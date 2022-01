Le Havre. Après trois semaines sur le front, les soignants fatiguent

Focus sur le Groupe Hospitalier du Havre et notamment l'hôpital Monod, après trois semaines de mobilisation contre le Covid-19. Les équipes soignantes sont sur le front avec des relèves de douze heures.

Pour Françoise Gosset, de SUD santé-sociaux et infirmière réserviste, cela limite le nombre de soignants exposés mais en contrepartie il y a plus de fatigue. Il serait temps, pour elle, de faire appel aux réservistes. Sur les 154 lits de l'hôpital Monod réservés pour les cas de Covid-19, 115 étaient occupés jeudi 2 avril. Et pour la première fois, ce jeudi, cinq patients d'Ile-de-France ont été transférés dans l'établissement havrais. Autre source d'inquiétude : la baisse de fréquentation. "On espère que les gens continuent à se faire soigner."