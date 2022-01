Confinement. L'écho des réseaux #11 : les contenus qui font du bien

C'est vendredi, un nouveau week-end de confinement se profile à l'horizon. Malgré tout, internet ne prend pas de repos et reste au rendez-vous pour nous apporter notre dose quotidienne d'humour, de créativité et parfois de solidarité !

Le "Maradon" de McFly et Carlito

Mercredi 1er avril, de 9 h à 20 h, le duo star de Youtube a organisé un live caritatif sur YouTube pour récolter des dons pour les hôpitaux.

Après plus de onze heures de live, ponctué par le passage d'artistes comme M, Gad Elmaleh, Johathan Cohen, Big Flo et Oli ou encore Christine and the Queens, Pomme et Roméo Elvis, Mc Fly et Carlito ont pu récolter plus de 400 000 € !

évidemment j'écris à chaud mais merci infiniment + de 400.000 euros en 11h de live pour les hôpitaux de France, vous avez toutes et tous joué un rôle déterminant là dedans, c'est la puissance d'internet, tout ça prend tellement de sens merci merci merci je vous aime — Carlito (@Raphael_Carlier) April 2, 2020

Des films faits maison

Cette famille normande du Havre partage, tous les jours sur son compte Instagram, des remakes de films cultes en petites vidéos. Un budget moins colossal que le vrai Star Wars, mais ça vaut (largement) le coup d'œil !

Des nounours en confinement

Le compte Twitter "les nounours des gobelins", un compte parodique, raconte la vie de nounours dans un quartier parisien.

Les voilà, installés au parc pour faire leur sport. Espérons qu'ils n'oublient pas leurs attestations...

Le confinement vu par Matt Pokora

Le chanteur, en couple avec Christina Milian, chanteuse américaine, partage sur le réseau social TikTok des moments de leur vie en confinement.. Au programme : Scrabble, yoga et siestes en famille !

Le cache-cache confiné

Sur le papier, l'idée est un peu farfelue : un cache-cache mais chacun chez soi. Le youtubeur Pierre Croce a relevé le défi, en live avec plusieurs internautes !