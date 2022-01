Alençon. Fête de Pâques : offrez des chocolats aux soignants pour leur dire merci

Vous êtes invités à participer à une cagnotte mise en place pour acheter des chocolats de Pâques, pour remercier les soignants du secteur d'Alençon.

En plein Covid-19, nous sommes unanimes à saluer le dévouement, la disponibilité et le sens du devoir de l'ensemble des membres de la communauté médicale et paramédicale. C'est pourquoi l'interclubs d'Alençon (Lions, Rotary, Richelieu et d'autres), invite le grand public à manifester sa reconnaissance sous une forme symbolique à l'approche de Pâques, avec l'opération "Des chocolats pour les soignants de la région d'Alençon" : vos dons permettront de financer l'achat de chocolats fabriqués par des chocolatiers locaux. Ils seront offerts aux soignants dans les divers établissements de santé et d'hébergement de la région d'Alençon, avant le jour de Pâques, dans des conditions matérielles et d'hygiène qui respecteront les normes réglementaires imposées par les mesures de confinement.

La cagnotte destinée à recueillir les fonds avant le mercredi 8 avril a été ouverte sur : www.lepotsolidaire.fr/pot/yzis81uz