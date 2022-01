Coronavirus : vos questions, nos réponses. Vacances de Pâques : puis-je rejoindre la location que j'ai réservée ?

Question d'Anaïs : "Puis-je rejoindre la location de vacances que j'avais réservée pour les vacances d'avril ?"

La réponse est non. Le ministre de l'Intérieur a été très clair sur ce sujet. "On ne part pas en vacances pendant la période de confinement", a-t-il annoncé le mercredi 1er avril. Christophe Castaner a d'ailleurs demandé aux préfets des zones touristiques de renforcer les contrôles routiers à partir du vendredi 3 avril, date de début des vacances de la zone C, dont les Parisiens. Concernant le remboursement de vos vacances, je vous invite à vous rapprocher de votre village vacances ou du lieu de réservation pour en connaître les conditions. Seul mot d'ordre : restez chez vous !