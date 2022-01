Argentan. Le quotidien du maire après 17 journées de confinement de ses administrés

Gérer la fermeture des écoles primaires, des cantines, des salles de sport, le confinement, son respect contrôlé par la police municipale, les marchés et 1 000 autres demandes, dont aucune n'avait été imaginée dans ces circonstances. Ce fut le quotidien du début du confinement lié au coronavirus pour Frédéric Léveillé, le maire d'Argentan : "un vrai rush, qui s'est aujourd'hui normalisé", précise-t-il.

Près de 9 000 vues sur Facebook

À Argentan comme ailleurs, les habitants ont vu leur vie quotidienne totalement bouleversée par le confinement de la population à cause du Covid-19. Il ne faut donc pas s'étonner du près de 9 000 vues sur Facebook (alors que sa Ville ne compte qu'un peu plus de 13 000 habitants !) depuis que, le vendredi 27 mars, Frédéric Léveillé a pris le temps de répondre, en direct sur Internet, aux questions de ses administrés. "Des sacs-poubelles aux transports urbains, ce sont des réponses très concrètes et précises qu'ils attendaient", explique l'élu, satisfait que "globalement, la population respecte bien le confinement, selon les remontées que j'ai de la police municipale et de la police nationale. Même si à la marge, certains font le contraire de ce qu'on leur dit, mais ceux-là veulent se faire remarquer", soupire le maire. Pour chaque problème, pour chaque imprévu, "on s'adapte, on trouve des solutions, poursuit le maire d'Argentan. Le plus compliqué, c'est de suivre les consignes dont certaines évoluent tellement vite qu'on n'a pas le temps de les mettre en application, qu'elles sont déjà changées !"



Deux marchés sur trois maintenus

Frédéric Léveillé regrette bien "quelques décisions très urbaines prises à Paris et qui parfois ne sont pas adaptées à nos territoires", mais il reste philosophe : "il faut être rigoureux, mais aussi capable de s'adapter à la réalité locale". Et d'illustrer son propos avec les marchés, dont, après quelques grincements de dents, il a obtenu le maintien de deux sur trois. "C'est important pour le lien social, pendant le confinement, c'est le seul contact de certains Argentais avec le monde extérieur."

Quant au lien direct avec la population par Facebook Live, Frédéric Léveillé trouve cela important en période d'incertitude, "il est important de répondre aux questions, l'idée était de donner des informations concrètes", raconte le maire, pas avare d'une autocritique : "Vingt minutes, j'ai été trop long." Pas sûr que les internautes soient d'accord avec lui puisque depuis, d'autres questions ont été posées. "Donc mercredi 8 ou jeudi 9 avril, on va récidiver dans cet exercice", promet le maire.

Pourquoi pas avant ? "Car je devrais alors annoncer de nouvelles aides, mais aujourd'hui les dossiers ne sont pas encore tout à fait finalisés", explique le maire d'Argentan.