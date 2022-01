Coronavirus. Six décès dans les EHPAD de Normandie

Alors que le directeur général de la santé Jérôme Salomon devrait annoncer ce jeudi 2 avril le nombre de morts recensés dans les EHPAD (Établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes) en France, liés au Covid-19, l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a précisé un chiffre pour la région. "Six décès ont été déclarés dans les EHPAD", indique Christine Gardel, directrice générale. Depuis le début de la semaine, une plateforme permet aux établissements médico-sociaux (EHPAD, maison pour personnes handicapées) de préciser les cas confirmés chez le personnel ou les résidents, les cas possibles, les hospitalisations et les décès.

Un suivi particulier pour les EHPAD "en fragilité"

L'ARS suit particulièrement les EHPAD "en fragilité", où beaucoup de personnels sont malades, ou bien où il y a plus de trois pensionnaires contaminés. "Dans ce cas, cela nécessite d'organiser un renfort en personnel et en soutien médical", indique Christine Gardel, qui rappelle que l'hospitalisation des patients âgés et déjà fragiles est "limitée au maximum". Des "zones Covid-19" sont identifiées au sein des établissements pour les pensionnaires qui seraient malades.

Des fiches pratiques sont en cours d'élaboration pour indiquer aux EHPAD les conduites à tenir.

"Une astreinte sanitaire interne à l'ARS et une hotline sanitaire avec les gériatres des hôpitaux" sont aussi prévues, pour apporter des conseils médicaux.