Musique. Show must go on pour les musiciens, même pendant le confinement

Show Must Go On, le spectacle doit continuer. Une chanson n'aura probablement jamais aussi bien porté son nom. Samuel Sené, chef d'orchestre, l'a bien compris et pour lui, plus que jamais, the show must go on.

Il a ainsi pris l'initiative d'inviter 135 musiciens, confinés chez eux, à reprendre le célèbre tube de Queen. Chanteurs, pianistes, batteurs… Quelques heures de montage vidéo plus tard, le résultat est sans appel : le spectacle doit continuer !