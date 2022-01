Rouen. Les navires du port actionnent leur corne de brume en soutien aux soignants

L'action est symbolique et fait écho aux applaudissements des citoyens à leur fenêtre. Chaque soir à 20 heures, pendant trois minutes, les navires du port de Rouen sont invités à faire sonner leur corne de brume pendant trois minutes. Un moyen de dire merci aux "personnels soignants des hôpitaux et cliniques, mais aussi aux sapeurs-pompiers et aux ambulanciers".