Manche. La vidéo du patron d'une brasserie emblématique de Saint-Lô fait le buzz

Comme de très nombreux commerces, les bars, brasseries et restaurants ont dû fermer leurs portes mi-mars à cause de l'épidémie de coronavirus. Confiné lui aussi, le patron de l'emblématique brasserie saint-loise, le Ô commerce, François Lebeurier nous a arraché un grand sourire (et on doit le dire, ça fait du bien) le mercredi 1er avril, en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il reprend le célèbre chansonnier Carlos. La vidéo fait le buzz depuis et on comprend pourquoi ! Merci François…