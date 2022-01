Consommation. Impôts, prix du gaz, APL… Ce qui change au 1er avril

Plusieurs mesures devaient entrer en vigueur ce mercredi 1er avril 2020, mais, avec les mesures de confinement, le calendrier est chamboulé. Plusieurs nouveautés sont également tributaires de cette période d'épidémie de coronavirus, et certaines sont plutôt positives pour votre portefeuille.

Les tarifs du gaz diminuent de 4,4 %

Les tarifs réglementés du gaz (Engie) continuent de dégringoler : ils diminuent de 4,4 % au 1er avril 2020, soit une diminution cumulée de 22,2 % depuis novembre 2019.

Sur la facture des usagers, cela se traduit par une diminution de 1,1 % pour ceux qui utilisent le gaz pour cuisiner, de 2,5 % pour l'utilisation de l'eau chaude et la cuisson et de 4,6 % pour les foyers qui se chauffent au gaz, selon les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie.

Le calendrier des impôts modifié

Le début de la campagne de déclarations des revenus a été reporté au lundi 20 avril, au lieu du 13 avril.

Ce changement de calendrier est résumé sur le site des impôts. Pour la déclaration en ligne, vous aurez jusqu'au jeudi 4 juin pour le Calvados, jusqu'au lundi 8 juin pour la Manche et l'Eure et jusqu'au jeudi 11 juin pour l'Orne et la Seine-Maritime. La date limite de la déclaration papier est fixée au vendredi 12 juin. Cela ne concerne pas les personnes bénéficiant de la déclaration automatique.

Trêve hivernale prolongée

La trêve hivernale va être prolongée de deux mois, conséquence de la situation de crise sanitaire actuelle. Elle devait se terminer le mardi 31 mars. Ainsi, jusqu'au dimanche 31 mai, les locataires ne pourront pas être expulsés et les fournisseurs d'électricité, de gaz et de chauffage ne pourront pas couper les lignes en cas de non-paiement.

La réforme du calcul de l'assurance-chômage repoussée

Le deuxième volet de la réforme de l'assurance-chômage, qui devait entrer en vigueur ce 1er avril, sera finalement reporté au 1er septembre 2020. La raison : les conséquences de l'épidémie sur l'emploi.

Cette partie concernait la modification du calcul du salaire journalier de référence, base de calcul de l'assurance-chômage.

Le prolongement des indemnisations chômage

Les demandeurs d'emploi arrivés en fin de droits d'allocation au chômage fin avril pourront voir leurs indemnisations prolongées d'un mois, en raison de la crise.

Ces droits seront automatiquement prolongés par Pôle emploi, mais il faudra tout de même s'actualiser.

La réforme des APL repoussée

La réforme des Aides personnalisées au logement (APL) qui prévoit de calculer les droits à partir des revenus des douze derniers mois au lieu des revenus des deux ans précédents aurait dû entrer en vigueur au 1er avril. Là encore, l'épidémie de Covid-19 a bousculé le calendrier. Aucune date n'est précisée.

Plusieurs aides seront revalorisées de 0,3 % et porteront sur les aides versées au mois de mai. Cela concerne : l'Allocation adulte handicapé (AAH), la prime d'activité et les APL.

Le Revenu de solidarité active (RSA) connaîtra lui aussi une augmentation de 0,9 % et passe donc à 564,78 € au lieu de 559,74 €.