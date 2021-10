Pink dévoile des inédits sur You Tube

La chanteuse, compositrice et productrice originaire de Philadelphie, P!nk, vient de poster en quelques jours 5 titres inédits sur sa page You Tube, dont 3 dans les dernières 24h00.

A quelques jours de la sortie de son nouvel album studio, la chanteuse offre un cadeau à ses fans "all over the world"...

Il s'agit des titres Are We All We Are, Just Give Me a Reason, How Come You're Not Here, Slut Like You et Here Comes the Weekend, en duo avec Eminem.

Découvrez Are We All We Are sur tendanceouest.com

Les autres inédits sur la page officielle de P!nk